هزيمة فتزوير ثم فوز.. ترامب "يراوغ" بثلاث تغريدات

بالأمس، بدا للعالم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متجها للإقرار بخسارته البيت الأبيض أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.

بيْد أن الملياردير الجمهوري عاد بعد ساعات قليلة من ذلك الشعور، متمسكا بموقفه الرافض للنتائج التي أعلنتها وسائل الإعلام الأمريكية وأظهرت فوز بايدن.

مسار التغريدات

الاعتقاد الأول استند لتغريدة كتبها ترامب في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها: "لقد فاز (بايدن) لأن الانتخابات مزورة".

تغريدةٌ شكّلت أول إقرار من ترامب بهزيمته في الانتخابات التي شهدتها الولايات المتحدة في الثالث من الشهر الجاري، وسط ظروف استثنائية قادتها أزمة فيروس كورونا.

إقرار لم يدم طويلا، حيث عاد ترامب وكتب تغريدة أخرى جاء فيها "فاز (بايدن) فقط في نظر الإعلام المظلل، لا أقر بالهزيمة، الطريق طويل، هذه الانتخابات مزورة".

ليحسمها في تغريدته الثالثة التي جاء فيها "لقد فزت في هذه الانتخابات".

وترامب الذي يرفض الإذعان لفوز بايدن، أعلن مرارا اعتزامه قلب النتائج عبر تقديم طعون قضائية، رغم عدم وجود أي دليل على تزوير شاب الانتخابات.

وحاز بايدن على 290 من أصوات المجمع الانتخابي، وهو ما يتجاوز بكثير عتبة 270 للفوز، فضلا عن تقدمه في التصويت الشعبي.

في حين لا يُتوقع أن تؤدي أية عمليات إعادة فرز الأصوات أو الطعون القانونية إلى قلب النتيجة الإجمالية.

