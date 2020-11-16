مستشار ترامب يكشف طريقة انتقال السلطة لبايدن

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين عن الطريقة التي سيتم من خلالها انتقال السلطة في أمريكا.

وقال روبرت أوبراين، إن: "انتقال السلطة سيتم فقط في حال فشل الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس دونالد ترامب".

وتابع أنه: "في حال تقرر فوز جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، ستتم عملية انتقال السلطة بشكل مهني".

وبالأمس، بدا للعالم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متجها للإقرار بخسارته البيت الأبيض أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.

بيْد أن الملياردير الجمهوري عاد بعد ساعات قليلة من ذلك الشعور، متمسكا بموقفه الرافض للنتائج التي أعلنتها وسائل الإعلام الأمريكية وأظهرت فوز بايدن.

كما يرفض ترامب الإذعان لفوز بايدن، أعلن مرارا اعتزامه قلب النتائج عبر تقديم طعون قضائية، رغم عدم وجود أي دليل على تزوير شاب الانتخابات.

في حين لا يُتوقع أن تؤدي أية عمليات إعادة فرز الأصوات أو الطعون القانونية إلى قلب النتيجة الإجمالية.

وكان ترامب أعلن في يونيو/ حزيران 2019 إقالة جون بولتون من منصب مستشار الأمن القومي ، وتعيين روبرت أوبراين، بديلا عنه.