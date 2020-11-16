وفد بحريني يزور إسرائيل الأربعاء.. دعم السلام

يزور وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، الأربعاء، إسرائيل.

وقالت وكالة أنباء البحرين "بنا" إن زيارة الزياني إلى إسرائيل تهدف إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم.

وتأتي الزيارة لتأكيد موقف البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت أن أول لقاء وزاري إسرائيلي أمريكي بحريني هو الأول من نوعه يعقد في تل أبيب، الأربعاء المقبل.

ويشارك باللقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البحريني ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيليي جابي أشكنازي.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل الأربعاء في إطار جولة تشمل عدة دول في أوروبا والشرق الأوسط، بحسب السفارة الأمريكية في إسرائيل.

وكان أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال، الأحد، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين إسرائيل والبحرين".

وقال موقع "واللا"، الإسرائيلي، إنه تم إنهاء الترتيبات لعقد اللقاء الثلاثي، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يتحدث خلاله المشاركون في اللقاء.

وتابع القول: "أحد المواضيع التي سيتم بحثها هي تبادل افتتاح السفارات بين إسرائيل والبحرين".

وأضاف الموقع الإخباري الإسرائيلي: "تقدمت إسرائيل بطلب رسمي إلى البحرين لافتتاح سفارة إسرائيلية في المنامة ولكن حتى الآن لم تتسلم إسرائيل ردا رسميا من البحرين لافتتاح هذه السفارة".

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حطّت طائرة "العال" الإسرائيلية في المنامة برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وبرفقة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.

ووقع الوفد الإسرائيلي، الذي يرأسه مستشار الأمن القومي مئير بن شبات مع البحرين، اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.