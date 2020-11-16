لأول مرة بنسخة هجينة.. سوق السفر العربي ينطلق في دبي

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، خلال مايو/آيار المقبل، معرض سوق السفر العربي، تحت شعار "بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة".

ومعرض سوق السفر العربي 2021 سيشكل جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع.

ويشارك في استضافة فعاليات معرض سوق السفر العربي في عامه السابع والعشرين، خلال الفترة من 16 حتى 19 مايو/ آيار2021، دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بالتعاون مع مركز التجاري العالمي.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، خلال الفعاليات، يتم تسليط الضوء بشكلٍ رئيسي على الوضع الراهن لهذه الصناعة مع التطرق إلى ما يخبئه المستقبل ..بالإضافة إلى التركيز على أبرز الاتجاهات الناشئة وكيفية الاستفادة من الابتكار لدفع عجلة نمو هذه الصناعة نحو الأمام.

2021 عام التعافي



وحول مستقبل صناعة السياحة، أشار التقرير الأخير الصادر عن كوليزر إنترناشونال لتوقعات القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلي أن عام 2021 سيكون عام التعافي وذلك بناءً على المؤشرات الأولية.

وحسب التقرير، بدأ أداء الفنادق في جميع أنحاء المنطقة، يتحسن بالفعل في الآونة الأخيرة لاسيما في الوجهات الرئيسية مثل دبي والقاهرة التي من المتوقع أن تسجل في عام 2021 مستويات إشغال تقديرية تصل إلى 68%، و65% على التوالي.

وتابع التقرير، ثم تأتي خلفها وجهات أخرى، وهي أبوظبي والرياض وجدة ومسقط وعَمّان بمعدل إشغال فندقي يصل إلى 58% و56% و51% و48% و45% على التوالي ..

وبشكلٍ عام بلغ متوسط النمو على أساس سنوي للوجهات العشرين التي شملها التقرير نحو 47%، ويعد نمو قطاع السياحة والسفر عاملاً رئيسياً لازدهار اقتصاد المنطقة .

وفي هذا الإطار توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يساهم هذا القطاع بشكلٍ مباشر بنحو 133.6 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بحلول عام 2028.

وفي ظل الأوضاع الراهنة التي تشهد انخفاض أسعار النفط وتباطؤ اقتصادي واضح نتيجة القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19 فإنه من المنتظر أن يعتمد الاقتصاد الإقليمي على تعافي قطاع السفر والسياحة بوتيرة أسرع وذلك بمجرد تطوير اللقاح واعتماده بشكلٍ رسمي.

سوق السفر العربي



وقالت دانييل كورتيس مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط إن شركة فايزر أعلنت الأسبوع الماضي عن النتائج الأولية للمرحلة التجريبية الثالثة للقاح كوفيد-19 ..مؤكدةً فاعليته بنسبة 90% وذلك استناداً إلى تحليل البيانات المؤقت الذي أجرته.

واعتبرت، أنه في حال وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على هذا اللقاح وتم اعتماده بشكلٍ رسمي فإن بإمكان شركة فايزر كما صرحت مؤخراً طرح 50 مليون جرعة هذا العام ونحو 1.3 مليار جرعة عام 2021 وهو ما يكفي لمنح اللقاح لنحو 675 مليون شخص حول العالم.

وأضافت أن سوق السفر العربي 2021 سيشكل جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي وستكون هذه النسخة للمرة الأولى نسخة هجينة أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع.

وتابعت: تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من هذا العام وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12 ألف زائر من 140 دولة.

أبرز الأحداث



ومن أبرز الأحداث الأخرى التي ستقام خلال أسبوع السفر العربي سوق السفر الدولي للسياحة الفاخرة 2021 ومعرض ترافيل فورورد الذي يركز على تكنولوجيا السفر.

كما يواصل سوق السفر العربي شراكته مع أرايفال حيث تغطي هذه الشراكة من خلال سلسلة من الندوات الرقمية الاتجاهات الحالية والمستقبلية لمنظمي الرحلات الجوية ومديري الوجهات السياحية.

وسوف يشهد المعرض إقامة منتديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية وهي المملكة العربية السعودية والهند والصين بالإضافة إلى جلسة تسريع التواصل بين المؤثرين على المنصات الرقمية فضلاً عن قمة الفنادق وبرنامج السياحة المسؤولة.

تجدر الإشارة إلى معرض سوق السفر العربي سيلتزم بشكلٍ صارم ببروتوكول وإرشادات الصحة والسلامة لمركز دبي التجاري العالمي.

ويعمل الفريق المسؤول عن تنظيم الحدث في مركز دبي التجاري العالمي جاهداً لضمان سير جميع الفعاليات بأمان.

و نفذ الفريق في هذا الإطار سلسلة من الإجراءات التي تشمل عمليات تنظيف مكثفة وتحسين دورة الهواء ونقائه وإنشاء محطات متعددة لتعقيم اليدين وفحص درجات الحرارة للأشخاص المتواجدين في الحدث.

ويصنف سوق السفر العربي حسب رأي الخبراء والمتخصصين على أنه الحدث الأبرز في قطاع السياحة والسفر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستقبلت دورة عام 2019 نحو 40 ألف متخصص في قطاعات السفر والسياحة والضيافة من 150 دولة.

كما شهد المعرض مشاركة أكثر من 100 جهة عارضة جديدة وسجل أكبر مشاركة في تاريخه من قارة آسيا.