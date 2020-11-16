أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يتحدى لقاح مودرنا

صعدت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، نحو جنيهين للجرام، رغم الإعلان عن نتائج مبشرة للقاح كورنا.

وأعلنت شركة مودرنا اليوم الإثنين، أن لقاحها التجريبي أثبت فعالية بنسبة 94.5% في منع الإصابة بمرض كوفيد-،19 وهو ما يعزز الآمال بأن الاقتصاد يتعافى، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وقبل الإعلان عن اللقاح ارتفعت أسعار الذهب عالميا في التعاملات الصباحية وسجلت نحو 1892.15 دولار للأوقية (الأونصة)، لكن الغريب أن الذهب في مصر انخفض في التعاملات الصباحية.

والأسبوع الماضي تكبد المعدن النفيس أول خسارة أسبوعية منذ سبتمبر/ أيلول، إذ دعمت الآمال في لقاح الأصول مرتفعة المخاطر.

وكانت شركة فايزر الأمريكية قد أعلنت عن أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بأكثر من 90% في الوقاية من المرض استنادا إلى بيانات أولية لدراسة كبيرة.

ورغم أن الذهب على المستوى العالمي مرتبط بمجموعة من العوامل التي تحكم الصعود والهبوط إلا أن الاسعار في مصر خالفت هذه التوقعات أكثر من مرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكبر دليل على ذلك هو صعود أسعار الذهب في مصر بعد الإعلان عن لقاح مودرنا، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 939.25 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 822 جنيها.

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر نحو 704.5 جنيه، وسجل جرام الذهب عيار 12 نحو 469.75 جنيه.

أما جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 548 جنيها، أما عيار 9 فسجل نحو 352.25 جنيه.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر بواقع 16 جنيها وسجل نحو 6567 جنيها.

وأمس الأحد، خالفت أسعار الذهب في مصر، توقعات الخبراء في رد فعل مفاجئ على قرار البنك المركزي الأخير.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر يوم الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ وخالف توقعات الخبراء.

وعادة ما يزيد الإقبال على شراء الذهب بعد خفض الفائدة حيث يسحب المستهلكون بعض مدخراتهم من البنوك ويتحولون لاكتناز المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا لقيمة المدخرات.

ويؤدي الإقبال على شراء الذهب إلى زيادة سعره، وهو الأمر الذي كان متوقعا حدوثه أمس الأحد باعتباره أول أيام العمل الأسبوعية في مصر بعد نهاية عطلة الجمعة والسبت.

لكن أسعار الذهب خالفت التوقعات وبقيت مستقرة على نفس مستوى أسعار الجمعة.

ويخضع سعر الذهب في مصر لمعادلة مختلفة قليلا عن المعادلة العالمية، حيث يتحكم الطلب والعرض المحلي في جزء من هوامشها، فضلا عن المصنعية (تكلفة تشكيل الذهب) في القطع الذهبية والمجوهرات المشغولة.



كما يتأثر سعر الذهب في مصر بمستوى سعر الدولار في البنوك، وبسعر الفائدة التي يحددها البنك المركزي.