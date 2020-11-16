هل يمكن حفظ لقاح كورونا المنتظر في ثلاجة المنزل؟.. خبير صناعة التبريد يجيب

وصل الصراع بين الشركات العالمية لإنتاج لقاح منتظر لعلاج فيروس كورونا إلى إطلاق الوعود بإمكانية حفظه في ثلاجات المنازل.

وقالت شركة موديرنا الأمريكية إن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من كوفيد-19 بناءً على بيانات مؤقتة من تجربة إكلينيكية في مرحلة متأخرة، لتصبح ثاني شركة أمريكية خلال أسبوع تقدم نتائج تتجاوز التوقعات بكثير.

أضافت أن لقاح موديرنا يتميز بإمكانية حفظه في ثلاجة المنزل على عكس لقاح شركة فايزر الذي يحتاج للتخزين في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر.

"دوت الخليج الإخبارية" طرحت السؤال على أكبر منتج للثلاجات وأجهزة التبريد في المنطقة العربية وكانت الإجابة صادمة.





إذ كشف المهندس إبراهيم العربي رئيس مجموعة توشيبا عن حقيقة قدرة حفظ لقاح كورونا في ثلاجة المنزل، وقال لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن استخدام بعض الشركات العالمية لجملة "أن اللقاح المنتظر يمكن حفظه في ثلاجات المنازل" غير دقيقة وغير علمية بالمرة.

كما أضاف أن جميع أنواع اللقاحات تحتاج إلى ثلاجات خاصة، وبتكنولوجيا متخصصة في الحفظ لا تتمتع بها أي ثلاجة مخصصة للمنازل.

مركز الحفظ الوحيد

ولفت رئيس مجموعة العربي إلى أن المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بالكامل لا يوجد به أماكن مخصصة لحفظ اللقاح المنتظر غير الذي تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتجهيزه الآن.

وكانت "الإمارات للشحن الجوي" أعلنت أكتوبر الماضي استعداداتها للتعامل مع التعقيدات اللوجستية لتوزيع لقاح "كوفيد-19" الذي ينتظره العالم وذلك بإنشاء أول مركز شحن جوي في العالم مخصص للقاح في دبي.

وتحتل الناقلة موقعا رياديا على مستوى العالم من خلال إعلانها عن إعادة فتح محطة "سكاي سنترال" في مطار آل مكتوم الدولي لتكون بمثابة مركز مخصص لتخزين وتوزيع اللقاح عالميا.

كما شكلت "الإمارات للشحن الجوي" فريقا مخصصا للاستجابة السريعة لتنسيق الطلبات من مختلف الجهات والهيئات المشاركة في النظام الدولي لتوزيع اللقاحات وتلبية الناقلة لطلبات نقل اللقاحات.