مؤسسة بيل وميليندا جيتس تمول المرحلة الثالثة من تجارب عقار الإيدز

أعلنت شركة الأدوية ميرك أن مؤسسة بيل وميليندا جيتس تعهدت بتمويل لمرحلة الثالثة من تجارب عقار إسلاترافير للوقاية من مرض الإيدز.

وستوفر مؤسسة بيل وميليندا جيتس التمويل اللازم لتجربة العقار الجديد وهو عبارة عن أقراص يتم تناولها عن طريق الفم مرة واحدة شهريا على النساء والفتيات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى الإيدز في دول جنوب الصحراء الأفريقية.

وتستهدف التجربة التي تحمل اسم إمباور22" تقييم فاعلية وسلامة العقار.

وحسب بيان للمؤسسة من المتوقع أن تبدأ أوائل 2021.

وستتولى ميرك تمويل تجربة العقار في الولايات المتحدة.

من ناحيته قال إيميليو إميني مدير برنامج مكافحة الإيدز في مؤسسة بيل وميليندا جيتس إن هذا التعاون سيساعد في تقدم البحث العلمي في مجال الإيدز.

أضاف أن الدعم يشمل إمكانية تقديم خيار جديدة لمنع الإصابة بالفيروس بين النساء الأشد عرضة للعدوى سواء في دول جنوب الصحراء الأفريقية أو في أي مكان من العالم.