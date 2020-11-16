موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. عنكبوت فيراري وقرار مهم في السعودية

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الإيطالية فيراري عن توسعة باقة سيارتها SF90 من خلال إطلاق الموديل Spider. تنتمي سيارة MINI Countryman 2021 إلى فئة السيارات الـSUV المدمجة الفخمة، التي تجمع ما بين مستويات الراحة الاستثنائية والطابع العملي المميز. للعناية بنظافة سيارتك يجب تنظيف جلد السيارة بشكل جيد وإزالة الأتربة والبقع، اتبع الطرق التالية لتنظيف جلد السيارة بالطريقة الصحيحة. تسارع العديد من الدول لتحديث وتطوير السيارات الكهربائية التي تزداد شعبيتها مع مرور الوقت، بجانب التطوير والابتكار.

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