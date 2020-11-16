هولندا تكشف الدافع وراء الهجوم على السفارة السعودية

كشفت هولندا، الإثنين، عن أن حادث إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي كان بـ"دافع إرهابي".

وتعرضت السفارة لإطلاق نار فجر الخميس الماضي، دون إصابة أي من منسوبي البعثة.



وأعلنت الشرطة الهولندية، أن المشتبه به في واقعة إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي الأسبوع الماضي، تصرف بـ"دافع إرهابي".

وقال بيان الشرطة إن الموقوف يشتبه بأنه نفّذ عملا عنيفا ضد مقر السفارة، وحاول قتل حارس المبنى وأطلق تهديدات لـ"غاية إرهابية".

وأضاف البيان أن "النية الإرهابية تتّضح من سعي المشتبه به على ما يبدو إلى فرض إرادته على السفارة من خلال أفعاله"، فيما لم تعط مزيدا من التفاصيل.

يأتي ذلك فيما مدد القضاة، اليوم الإثنين، توقيف المشتبه به لأسبوعين.

وجاء إطلاق النار على السفارة السعودية غداة تفجير استهدف إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في جدة بحضور عدد من الدبلوماسيين الأجانب.

والخميس الماضي، اعتقلت الشرطة الهولندية، رجلا على خلفية حادث إطلاق النار على السفارة السعودية في لاهاي، مما تسبب في أضرار دون وقوع إصابات.

واحتجز المشتبه به البالغ من العمر 40 عاما في زويترمير على بعد 16 كيلومترا من لاهاي بعد ثماني ساعات من إطلاق النار، بحسب فرانس 24.