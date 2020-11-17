وفد أمريكي يزور البحرين وإسرائيل لدعم اتفاق السلام

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن وفدا أمريكيا برئاسة المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، سيتجه إلى مملكة البحرين يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف المسؤول لـ"دوت الخليج الإخبارية"، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن زيارة الوفد تأتي "لدعم التعاون الاقتصادي الموسع بموجب اتفاقيات أبراهام للسلام التي وقعها البلدان مؤخرًا".



وأشار إلى أن الوفد الأمريكي "سينضم إلى المسؤولين البحرينيين في أول رحلة تجارية مباشرة من البحرين إلى إسرائيل".

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن "الرحلة التاريخية ستغادر المنامة وتصل إلى تل أبيب، حيث سيشارك الوفدان الأمريكي والبحريني في اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين".

وكانت مملكة البحرين أعلنت إن الوفد البحريني برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني سيغادر إلى إسرائيل يوم الأربعاء.

وأشار المسؤول إلى أن الوفد الأمريكي سيضم مسؤولين من البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي الأمريكي.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية، قالت إن الزيارة "تهدف إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم".

وأضافت أن هذه الزيارة "تأتي لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية نحو تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة".

وسبق للهيئة العامة الإسرائيلية أن قالت إنه سيتم الأربعاء المقبل، عقد لقاء ثلاثي في إسرائيل بمشاركة وزراء خارجية البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى إسرائيل الأربعاء المقبل، في إطار جولة في أوروبا والشرق الأوسط.