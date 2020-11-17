الجيش الصومالي يعتقل 3 قيادات بـ"الشباب" الإرهابية

أعلن الجيش الصومالي، مساء الإثنين، اعتقال 3 قيادات من حركة الشباب الإرهابية في عمليات أمنية بمحافظات شبيلى الوسطى والسفلى وهيران.

وبحسب بيان للجيش الصومالي، نفذت العمليات الأمنية قوات "دنب" الخاصة، ودمرت قواعد لمسلحي حركة الشباب.



وأضاف أن القوات "اعتقلت خلال العمليات مسؤول المالية للشباب بمحافظة هيران وسط البلاد ويدعى حسن يوسف علي"، كما نجحت القوات في القبض على مسؤول جمع "الإتاوات" بمحافظتي شبيلي السفلى والوسطى جنوب البلاد ويدعى عبدالله إسحاق حسين.

وألقي القبض خلال العملية الأمنية الواسعة أيضاً على مسؤول نشر الفكر الإرهابي بمنطقة عيل عدي ويدعى علي عبدلي جلعوا.

وقال قائد العملية المقدم محمد سليمان، قائد القسم الرابع من قوة دنب الصومالية الخاصة إنه "تم تدمير مقار وقواعد لعناصر الحركة الإرهابية".

وأضاف سليمان في تصريحات لإذاعة صوت الجيش الصومالي الحكومية: "نفذنا العمليات بعد الحصول على معلومات استخباراتية عن مواقع تواجد هذه العناصر، ونتعقب قيادات أخرى، وسنضاعف مثل هذه العمليات ".

وفي وقت سابق الإثنين، وبحسب إحصائية لفريق "دوت الخليج الإخبارية" فإن حجم خسائر "الشباب" الإرهابية خلال الفترة ما بين 15 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغت 169 إرهابيا قتيلا، بينهم 12 قياديا، وإصابة أكثر من 32 إضافة إلى اعتقال أكثر من 10 إرهابيين.

ويسعى الجيش الصومالي إلى مضاعفة جهوده الرامية إلى مكافحة الإرهاب قبيل أسابيع محدودة من انطلاقة الانتخابات التشريعية العامة في الصومال.