مسؤول أمريكي: ترامب يتراجع عن التصعيد العسكري ضد إيران

كشفت مسؤول أمريكي، عن تراجع الرئيس دونالد ترامب عن اتخاذ خطوات للتصعيد العسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.
وقال المسؤول، إن الرئيس الأمريكي طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة المثيرة، بحسب رويترز.
وأكد أن ترامب طرح هذه الخطوة للتقييم، خلال اجتماع الخميس الماضي، ضم كبار مساعديه للأمن القومي، بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي كريستوفر ميلر، والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة.
وأكد المسؤول، تقريرا عن الاجتماع نشر في صحيفة نيويورك تايمز، التي ذكرت أن المستشارين أقنعوا ترامب بعدم المضي قدما في تنفيذ الضربة بسبب خطر نشوب صراع أوسع.
وكشف عن أنهم (المسؤولين) عرضوا عليه سيناريوهات هذه الخطوة، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم المضي قدما فيها.
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء الماضي، عقوبات جديدة على 4 أفراد و6 كيانات على صلة بإيران.
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