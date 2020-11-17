جزر سليمان.. دولة الـ990 جزيرة تعاقب فيسبوك

وافق مجلس وزراء جزر سليمان على حظر "فيسبوك" مؤقتا بسبب سوء استخدام موقع التواصل الاجتماعي.

جاء عقاب جزر سليمان أيضا لعملاق التواصل الاجتماعي الأمريكي بسبب عدم وجود تنظيم له، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.



وأكد وزير الاتصالات بيتر شانيل أجوفاكا القرار لصحيفة "سولومون تايمز"، قائلا إن قضايا مثيرة للجدل قد أثيرت عبر المنصة.

وجزر سليمان، هي دولة تقع في جنوب المحيط الهادئ، تتألف من أكثر من 990 جزيرة، مجموع مساحتها 28450 كيلومترا مربعا، عاصمتها هونيارا، ويبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.

وقال إن هناك مخاوف بشأن عدم وجود تشريع "يحكم استخدام الإنترنت".

كما قال أجوفاكا لصحيفة سولومون تايمز أونلاين: "اللغات المسيئة ضد الوزراء ورئيس الوزراء واغتيال الشخصيات والتشهير بالشخصيات، كل هذه قضايا تثير القلق".

أضاف أن "استخدام الإنترنت الآن في جزر سليمان يحتاج إلى تنظيم مناسب لحماية شبابنا من المحتوى المضر".

وأكد أجوفاكا أن المؤسسات الإعلامية سوف تظل قادرة على العمل كالمعتاد، باستثناء فقدان الوصول إلى منصة التواصل الاجتماعي.

وتستخدم معظم وسائل الإعلام في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ موقع فيسبوك، ويستخدم رئيس الوزراء المنصة لبث الخطابات الوطنية مباشرة، وفقا للصحيفة.

وذكر أجوفاكا أن الحكومة لا تزال بحاجة إلى "تحديد كيفية القيام بذلك" ولم يحدد مدة الحظر.

وقال أجوفاكا: "يتعين على المشغلين إنشاء جدار حماية لحجب فيسبوك".

وتفرض الصين وإيران وكوريا الشمالية أيضا حاليا حظرا على فيسبوك.