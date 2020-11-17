أسعار الذهب في الجزائر اليوم.. عيار 21 يسير عكس الاتجاه العالمي

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر مجددا، اليوم الثلاثاء، رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وسجل عيار 24 نحو 7801 دينار، مقابل نحو 7840 دينارا، أمس الإثنين، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الجزائر اليوم الثلاثاء، نحو 6826 دينارا، مقابل نحو 6861 دينارا أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر تداولاً في الجزائر نحو 5851 دينارا، مقابل نحو 5880 دينارا، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل نحو 4551 دينارا، مقابل 4574 دينارا أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) عيار 24 قيراطا في السوق الجزائرية، نحو 242.612 دينارا، مقابل نحو 243.868 دينارا، الإثنين.

ووصل سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات عيار 21) إلى نحو 54.609 دنانير، مقابل نحو 54.884 دينارا.

وحسب وسائل إعلام محلية، نصح خبراء بشراء الذهب في هذا التوقيت، مع توقعات بارتفاع كبير في الأسعار الأشهر القليلة المقبلة.

وقال ستيفن إينس، كبير إستراتيجيي السوق العالمية لدى أكسي للخدمات المالية، "مازالت هناك مشاكل كامنة في هياكل الاقتصادات، لاسيما خلق الوظائف الذي يُعد أكبر مشكلة".

وأضاف: "يتعين على البنوك المركزية مواصلة ضخ السيولة في الأسواق لسد هذه الفجوة من الآن وحتى التوصل إلى لقاح."

ارتفاع المعدن الأصفر عالميا

ولامس الذهب أعلى مستوياته في أسبوع، أمس الإثنين في ظل تراجع الدولار.

بينما غذى تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بواعث القلق حيال تداعيات الجائحة على التعافي الاقتصادي، مما دعم الآمال في مزيد من التحفيز النقدي.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1892.20 دولار.



وبلغ مؤشر الدولار أقل مستوى له في أسبوع، مما يقلل تكلفة المعدن على حملة العملات الأخرى.