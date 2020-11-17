إسرائيل تحبط ثالث محاولة تسلل بحدود لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه أحبط محاولة تسلل عبر الحدود اللبنانية انتهت باعتقال شخصين تم نقلهما للتحقيق.

وهذه هي محاولة التسلل الثالثة عبر الحدود اللبنانية التي يعلن الجيش الإسرائيلي عن كشفها خلال أسبوع.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، تلقته "دوت الخليج الإخبارية": "أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي ، مساء الثلاثاء، محاولة تهريب بالقرب من قرية الغجر على الحدود اللبنانية".

وأضاف: "رصدت القوات عددا من المشتبه فيهم يقتربون من السياج الأمني من طرفيه حيث أطلقت القوات عدة قنابل إنارة وتمكنت من اعتقال مشتبه فيهما داخل الأراضي الإسرائيلية وأحالتهما إلى التحقيق في شرطة إسرائيل".

ولم يوضح الناطق الإسرائيلي هوية المتسللين وما إذا كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات.

والسبت الماضي، أعلنت إسرائيل اعتقال شخص تسلل عبر الحدود مع لبنان.

أما لبنان فأعلن الأحد الماضي، توقيف فلسطيني تسلّل إلى الأراضي اللبنانية من الحدود مع إسرائيل.

وكان آخر واقعة مشابهة، وقعت في مايو/أيار الماضي، عندما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل، شخصين تسللا عبر الحدود اللبنانية.