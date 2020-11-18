الأربعاء.. أول اجتماع بين شركاء الحكم بالسودان

كشف مصدر مسؤول بالحكومة السودانية، النقاب عن عقد أول اجتماع مشترك بين شركاء الحكم بالقصر الجمهوري، الأربعاء. وأضاف المصدر أن الاجتماع سيعقد برئاسة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وأطراف العملية السلمية وقوى الحرية والتغيير. ووصل رؤساء تنظيمات الجبهة الثورية الخرطوم، الأحد الماضي، إيذانا بالمشاركة في السلطة وتنفيذ اتفاق سلام جوبا . وقال المصدر الحكومي لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن "أجندة الاجتماع ستناقش عدة قضايا من ضمنها وضع حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية بالبلاد". ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح على اتفاق جوبا في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي . وتوقع المصدر أن يقدم أطراف العملية السلمية أسماء المرشحين في مجلسي السيادة والوزراء خلال الاجتماع للتشاور مع شركاء الحكم حولهم.

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