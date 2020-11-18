"تصريح" يطيح بمدير وكالة الأمن الإلكتروني الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس.

وأرجع ترامب في تغريدة، إقالة كريبس، إلى أنه "أدلى بتصريح غير دقيق للغاية بشأن أمن الانتخابات الأمريكية".



وقال "وعليه فإنه اعتبارا من هذه اللحظة، تم إنهاء مهام كريس كريبس بصفته مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".

وكرر ترامب مزاعمه التي ساقها دون دليل، على أن انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني "شهدت تزويرا ومخالفات كبيرة"، فضلا عن احتساب أصوات لأشخاص فارقوا الحياة وعدم السماح للمراقبين بممارسة عملهم في مراكز الاقتراع والفرز.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت قبل أيام إلى أن ترامب يفكر في إقالة كريبس الذي رفض تهما بالتزوير تشكك في فوز بايدن.

ولا يزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته، في قطيعة تاريخية مع التقاليد السياسية الأمريكية، ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية أمام بايدن الذي يفترض أن يتولى مهماته في 20 يناير/كانون الثاني.

تأتي إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني في إطار سلسلة من الإقالات للمسؤولين رفيعي المستوى الذين يُنظر إليهم ترامب على أنهم غير موالين له بشكل كاف.

وأقال الرئيس المنتهية ولايته، في وقت سابق، وزير الدفاع مارك إسبر، في إطار تغيير أوسع لتعيين الموالين له في مناصب رفيعة في البنتاجون.