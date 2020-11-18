أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية كريس كريبس.
وأرجع ترامب في تغريدة، إقالة كريبس، إلى أنه "أدلى بتصريح غير دقيق للغاية بشأن أمن الانتخابات الأمريكية".
وقال "وعليه فإنه اعتبارا من هذه اللحظة، تم إنهاء مهام كريس كريبس بصفته مديرا لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية".
وكرر ترامب مزاعمه التي ساقها دون دليل، على أن انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني "شهدت تزويرا ومخالفات كبيرة"، فضلا عن احتساب أصوات لأشخاص فارقوا الحياة وعدم السماح للمراقبين بممارسة عملهم في مراكز الاقتراع والفرز.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت قبل أيام إلى أن ترامب يفكر في إقالة كريبس الذي رفض تهما بالتزوير تشكك في فوز بايدن.
ولا يزال ترامب يرفض الإقرار بهزيمته، في قطيعة تاريخية مع التقاليد السياسية الأمريكية، ما من شأنه تعقيد الفترة الانتقالية أمام بايدن الذي يفترض أن يتولى مهماته في 20 يناير/كانون الثاني.
تأتي إقالة مدير وكالة الأمن الإلكتروني في إطار سلسلة من الإقالات للمسؤولين رفيعي المستوى الذين يُنظر إليهم ترامب على أنهم غير موالين له بشكل كاف.
وأقال الرئيس المنتهية ولايته، في وقت سابق، وزير الدفاع مارك إسبر، في إطار تغيير أوسع لتعيين الموالين له في مناصب رفيعة في البنتاجون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "تصريح" يطيح بمدير وكالة الأمن الإلكتروني الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.