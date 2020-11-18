أوروبا والتحول الديمقراطي بالسودان.. تطلع لتعاون مثمر

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى السودان عن تطلع أوروبا للتعاون المثمر مع مجلس السيادة الانتقالي لتقديم المساعدة لدعم الانتقال الديمقراطي

جاء ذلك عقب لقاء سفير الاتحاد الأوروبي، روبرت فان دن، مع محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، حيث تناول اللقاء الترتيبات الجارية لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.



وقال سفير الاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن اللقاء تناول جهود تنفيذ اتفاقية السلام خاصة، وأن الاتحاد الأوروبي كان من الضامنين للاتفاق الذي وقع في عاصمة جمهورية جنوب السودان في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف، أن اللقاء تطرق للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والسودان فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة خاصة في مجال التغير المناخي.

وفي سياق متصل، أبدت أكثر من 20 منظمة دولية وهيئة دبلوماسية رغبتها في دعم مشاريع الإصلاح القانوني، والمؤسسي في السودان، للتخلص من أفكار الإخوان.

وانطلقت بالخرطوم، الثلاثاء، فعاليات الملتقى الأول للشركاء الاستراتيجيين لوزارة العدل السودانية، بحضور ممثلين عن هذه المنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية، وافتتحه وزير العدل نصر الدين عبدالباري.

وقدم عبدالباري، شرحا للدور الذي تقوم به وزارة العدل في مراجعة التشريعات والقوانين على ضوء الوثيقة الدستورية وترتيبات الفترة الانتقالية، ومطالب اتفاقيات السلام، ورعاية حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بجانب شرح القوانين المنظمة لعمل المفوضيات التي تم التوافق عليها كمفوضية العدالة الانتقالية والدستور والانتخابات.