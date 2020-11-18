سوريا: دفاعاتنا الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على دمشق

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إن الدفاع الجوي السوري تصدى "لعدوان إسرائيلي" في سماء منطقة دمشق.
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط قتلى أو مصابين.
ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قصف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني في سوريا.
وأضاف المتحدث، أن الأهداف شملت مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية وبطاريات صواريخ أرض-جو.
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