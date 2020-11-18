زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمالي تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، فجر الأربعاء، ولاية تشوروم، شمالي تركيا.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 02.05 بالتوقيت المحلي 11.05 بتوقيت جرينتش بالولاية المذكورة.



وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 10.77 كم تحت الأرض.



ولم ترد معلومات على الفور عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية بسبب الزلزال.

جاء ذلك بعد أكثر من أسبوعين على زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب السواحل الغربية التركية، كان مركزه بحر "إيجه" على بعد 17 كم من سواحل قضاء "سفري حصار" في ولاية إزمير.

وأسفر ذلك الزلزال عن مقتل 116 شخصًا، وإصابة أكثر من ألف آخرين، بحسب آخر إحصائيات رسمية.

وفي نفس اليوم الذي وقع فيه هذا الزلزال وقع زلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة.