ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، فجر الأربعاء، ولاية تشوروم، شمالي تركيا.
وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 02.05 بالتوقيت المحلي 11.05 بتوقيت جرينتش بالولاية المذكورة.
وأضافت أن عمق الزلزال بلغ 10.77 كم تحت الأرض.
ولم ترد معلومات على الفور عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية بسبب الزلزال.
جاء ذلك بعد أكثر من أسبوعين على زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب السواحل الغربية التركية، كان مركزه بحر "إيجه" على بعد 17 كم من سواحل قضاء "سفري حصار" في ولاية إزمير.
وأسفر ذلك الزلزال عن مقتل 116 شخصًا، وإصابة أكثر من ألف آخرين، بحسب آخر إحصائيات رسمية.
وفي نفس اليوم الذي وقع فيه هذا الزلزال وقع زلزال آخر بلغت قوته 5.1 درجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمالي تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.