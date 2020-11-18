سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020.. قرب 8 آلاف ليرة

زاد متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، خلال التعاملات المبكرة للسوق غير الرسمية "السوداء"، وسط تفاقم أزمة نقص المعرض.

ووفق وسائل إعلام محلية، تراوح سعر الدولار في هذه السوق ما بين 7850 ليرة للشراء و7950 للبيع.

ومع نفاد الدولارات ظهر نقص في السلع الأساسية ومن بينها الأدوية، كما يتزايد عدد من يسقطون بين براثن الفقر في لبنان.

بينما بقي سعر الليرة ثابتا في البنك المركزي وفي البنوك وشركات الصرافة.



انهيار

ويواجه لبنان أكبر انهيار مصرفي في تاريخه الحديث بالتوازي مع انهيار سعر العملة الوطنية إثر هبوط الليرة اللبنانية أمام الدولار بأكثر من 80% خلال 2020.

ودفع هذا الأمر المصارف اللبنانية إلى فرض قيود مشددة على الحسابات ، بعد أن تبين وجود فجوة خسائر كبيرة في حسابات مصرف لبنان، تتجاوز تقديراتها 63 مليار دولار.

الصرافة



وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنوك

كما ثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

وقالت وكالة رويترز، وجهت القوى الغربية التي تسعى لإنقاذ اقتصاد لبنان المشرف على الانهيار لقيادات البلاد إنذارا: فلا خطوات لإقالة البلاد من عثرتها ما لم يشكلوا حكومة تتمتع بالمصداقية لإصلاح الوضع في الدولة المفلسة وعلى وجه السرعة.