علم سلطنة عمان.. 3 ألوان للقوة

تحتفل سلطنة عمان اليوم الأربعاء، باليوم الوطني الـ 50 الذي يصادف 18 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

ويعتبر علم أي بلد، وما يحمله من ألوان ورموز، تجسيدا لتاريخها ورؤيتها لمستقبلها، وهو ما يتجلى في علم سلطنة عمان التي يتضمن 3 ألوانا تعبر عن القوة.

وتم اعتماد العلم الوطني لعمان بموجب مرسوم سلطاني في 17 ديسمبر 1970، وهو مستطيل الشكل ويتكون من الألوان الأبيض والأحمر والأخضر بالإضافة إلى شعار السلطنة المكون من سيفين متقاطعين وخنجر عماني وحزام.





ويشير اللون الأبيض عن إيمان الشعب العماني بالسلام والازدهار، أما اللون الأحمر يرمز إلى المعارك التي خاضها العمانيون لإجلاء الغزاة الأجانب من البلاد، وأخيرا اللون الأخضر يمثل خصوبة الأرض ومساحاتها الخضراء.

وفيما يتعلق بالشعار، فقد تم اعتماده خلال منتصف القرن الثامن عشر، وهو يتكون من السيفان والخنجر العماني وهي تمثل الأسلحة التقليدية القديمة للشعب العماني.