وصول وفد بحريني برئاسة وزير الخارجية إلى إسرائيل

وصل وفد بحريني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، ظهر اليوم الأربعاء، إلى إسرائيل.
وهذه هي الزيارة الأولى لوفد بحريني إلى تل أبيب، وتأتي بعد توقيع اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل.
كما أنها المرة الأولى التي تصل فيها طائرة بحرينية إلى تل أبيب مباشرة من المنامة.
وحطت الطائرة التي انطلقت من مطار المنامة في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وقد أحاطت بها أعلام إسرائيلية وبحرينية وأمريكية.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، في استقبال الوفد البحريني الذي رافقه وفد أمريكي برئاسة المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش .
وتهدف الزيارة- وفق ما أعلنت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية- إلى إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية.
ومن المقرر أن يعقد الوفد البحريني لقاءات مع وزير الخارجية أشكنازي، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.
كما سيشارك في لقاء ثلاثي مع نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
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