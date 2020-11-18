عمان_تحتفي_باليوم_الوطني.. احتفال بالسلطنة في عيدها الـ50

احتفل نشطاء ومغردون باليوم الوطني الـ50 لسلطنة عمان، والذي يصادف 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.

وتصدر هاشتاقان #عمان_تحتفي_باليوم_الوطني، و#العيد_الوطني_ال50_المجيد، موقع تويتر بالإمارات، احتفالا ومشاركة باليوم الوطني العماني، في صورة تجسد شعار "عيدكم عيدنا".

وأحيا المشاركون في الاحتفال الشعبي على "تويتر"، ذكرى السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية في يناير 2020، باعتباره مؤسس السلطنة الحديثة ونهضتها الذي يسير على نهجه التنموي السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

تجديد للبيعة وإحياء للذكرى

الاحتفاء الشعبي بالعيد الوطني العماني الـ 50، لم يغفل أيضاً تجديد البيعة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

وقال المغرد عامر الصابري، "مولاي #جلالة_السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العُسر واليُسر وفي المنشط والمكره.. حفظكم الله وحفظ عُماننا الحبيبة بعين رعايته وحمايته".





وكتب المغرد سامر البلوشي قائلا: "يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم".





فيما نشر بدر بن عبدالله العميري صورة للسلطان الراحل قابوس بن سعيد والسلطان الحالي هيثم بن طارق آل سعيد، وكتب قائلا: "كل عام وعمان رمزاً للشموخ و العزة".





ونشر المغرد جاسم العابري صورة لقبر السلطان قابوس، وكتب: "في هذا اليوم أفضل ما نقدمه لفقيدنا ووالدنا السلطان قابوس بن سعيد هو توحيد الدعاء".





وعلى نفس النهج، غرد حمد البوسعيدي: "حبيب الشعب دائم في قلوبنا.. عسى قبرك روضة وبساتين ورد يا أعز الرجال وأنقاهم".





فيما نشر حساب باسم الهيثم، صورا للسلطان الراحل بزيه العسكري وغرد: "فخر الميادين العسكرية ورمزها".





علاقات أخوية

ولم يغفل المشاركون في الاحتفاء باليوم الوطني العماني، التأكيد على العلاقات الأخوية بين الإمارات وسلطنة عمان، والتي شهدت تطورا ملحوظا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد.





ونشر المغردون صورا تجمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين.





وكتب سامر عنتر على تويتر: "الله يحفظ عمان وأهلها"، ونشر حساب باسم جمعية كلنا الإمارت تغريدة: "عمان منا ونحن منهم".





وتحرص الإمارات وسلطنة عمان على التنسيق المتبادل بينهما في مختلف المحافل الإقليمية والدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة الجانبين.

وتعود العلاقات الإماراتية - العمانية لعقود مضت، وشكلت الزيارة التاريخية للراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى سلطنة عمان في عام 1991 منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين، والتي تم على أثرها تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين كان من أبرز إنجازاتها اتخاذ قرار بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية "الهوية" بدلاً من جوازات السفر، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا أجرت العديد من الدراسات لإقامة مجموعة من المشاريع المشتركة.

وازدادت العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين تماسكاً ورسوخاً في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حيث تعد هذه العلاقة مثالاً للروابط القوية المتأصلة في وجدان البلدين وتاريخهما المشترك إلى جانب الزيارات المتبادلة بين القيادتين.

واحتفال هذا العام باليوم الوطني العماني الـ50 يعد الأول للسلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الأمور في 11 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتأتي احتفالات سلطنة عمان، في ظل استراتيجية عمانية ممتدة تدعم إحلال السلام في المنطقة والعالم، والتي يسير على خطاها السلطان هيثم بن طارق.