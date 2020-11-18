بالسجن والغرامة.. السعودية تجرم إنشاء مواقع لتنظيمات إرهابية

أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، تجريم إنشاء مواقع للتنظيمات والجماعات والتيارات المصنفة إرهابية.

وقالت النيابة السعودية في بيان على "تويتر"، إن إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية، يعتبر جريمةً، تصل عقوبتها إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال.

وجاء في البيان "يُحظر إنشاء مواقع إلكترونية للتنظيمات والجماعات والتيارات المُصنفة من قِبل الجهات المُختصة في الدولة كمُنظمات إرهابية".

كما "يُحظر تأييد هذه التيارات أو التعاطف معها أو الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت أو تداول مضامينها بأي صورة كانت".

وبموجب القرار يُحظر أيضا، إنشاء موقع لمنظمات إرهابية أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية".

وفيما يتعلق بالعقوبات، فقد حددت النيابة السجن 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويأتي قرار السعودية بعد أيام من قرار هيئة كبار العلماء باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، ولا تمثل منهج الإسلام.