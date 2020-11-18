محمد بن زايد يعلن إقامة شراكة استراتيجية بين الإمارات واليونان

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إقامة شراكة استراتيجية بين الإمارات واليونان.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان في العاصمة أبوظبي.

وقال ولي عهد أبوظبي على تويتر: "سعدت بلقاء الصديق كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان وإعلان إقامة الشراكة الاستراتيجية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين".





وتهدف الزيارة التي أجراها رئيس وزراء اليونان إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها خلال الفترة المقبلة.



