القمة الإماراتية البحرينية الأردنية.. تعاون يقود للتكامل

عقدت الإمارات والبحرين والأردن، الأربعاء، قمة ثلاثية في أبوظبي، ركزت على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدان الثلاثة وسبل تنميتها.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وملك الأردن عبدالله الثاني، خلال القمة، سبل تنمية وتوسيع آفاق بالتعاون بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدان الثلاثة وتطلعات شعوبها إلى التنمية المستدامة والازدهار.



كما بحثوا خلال الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية اللقاء تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة إلى أخيه ملك البحرين وأخيه ملك الأردن، وتمنياته لهما بموفور الصحة والسعادة ولبلديهما وشعبيهما الشقيقين دوام الرفعة والازدهار.

وبحث القادة سبل النهوض بمجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي.

كما ناقشوا الجهود المشتركة لمواجهة أزمة جائحة " كورونا " وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

واستعرضوا آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وملك الأردن عبدالله الثاني، على عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاثة وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات بما يحقق مصالحها المشتركة وتطلعات شعوبها إلى التقدم والازدهار.

كما أكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم القضايا العربية.

حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، إضافة إلى الوفدين المرافقين لملك البحرين وملك الأردن.