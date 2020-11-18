عقوبات أمريكية بحق 9 أشخاص و49 كيانًا مرتبطين بإيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على 9 أشخاص و49 كيانًا مرتبطين بإيران .

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات استهدفت "مؤسسة مستضعفان" التي يسيطر عليها علي خامنئي، كما شملت وزير الاستخبارات الإيراني وعشرات الكيانات والأفراد الآخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده ستفرض المزيد من العقوبات على إيران خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ولا يجب أن نخضع لابتزازها النووي.

وكان بومبيو، أعلن في وقت سابق، أن واشنطن فرضت عقوبات على شبكة مشتريات إيرانية غير شرعية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة أي نشاط يهدد أمنها القومي.

وأضاف بومبيو، في تغريدة له، قائلا: "رسالتنا واضحة هي أنه إذا تعاملتم مع بائعي أسلحة إيرانيين، فأنتم ستعرضون أنفسكم لخطر العقوبات الأمريكية".

وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب استباق مغادرتها للبيت الأبيض بفرض سلسلة طويلة وجديدة من العقوبات على إيران.

وقال موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن إدارة ترامب تعمل على دفع خطة لفرض سلسلة طويلة من العقوبات الجديدة على إيران في الأسابيع العشرة المتبقية لها حتى تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.