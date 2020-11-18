قمة أبوظبي الثلاثية.. الارتقاء بالعلاقات لأعلى المستويات

عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، عن سعادته بالقمة مع ملكي البحرين والأردن.

وكتب ولي عهد أبوظبي عبر حسابه بموقع تويتر: "سررت بعقد القمة الثلاثية في أبوظبي مع أخي الملك حمد بن عيسى وأخي الملك عبدالله الثاني".



وأضاف: "ناقشنا خلالها (القمة) تعزيز علاقاتنا الأخوية الاستراتيجية وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات".

من جانبه، اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور بن محمد قرقاش، أن القمة الثلاثية تجسد "التشاور والتواصل العربي الذي نحرص عليه في الإمارات".

وتابع قرقاش في تغريدة عبر تويتر: "قناعتنا راسخة بأن لقاء القادة وتداولهم لقضايا المنطقة بكل محبة وشفافية، سبيلنا في تحصين المنطقة من خطوب المرحلة وتحدياتها، ولا بديل لنا من أخوة الموقف الواحد والمصير المشترك".

وفي وقت سابق الأربعاء، عقد ولي عهد أبوظبي مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، قمة ثلاثية في أبوظبي.

وسلطت القمة الضوء على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدان الثلاثة وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يحقق مصالحها المتبادلة وتطلعات شعوبها إلى التنمية المستدامة والازدهار.

ووفق البيان الختامي للقمة، بحث القادة سبل النهوض بمجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة فيما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

كما استعرضوا آخر التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل.