فيديو "مصافحة" تخذل ترامب.. جراهام ونائبة بايدن

التقطت عدسات المصورين "مصافحة حميمة" بين نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس والسيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام.

ورغم الدعم القوي، الذي أبداه جراهام للرئيس دونالد ترامب في الطعون التي تقدم بها للتشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية، إلا أنه صافح هاريس بحرارة.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن السناتور جراهام قوله إنه كان ببساطة "يحيي" نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس عندما التقاها في قاعة مجلس الشيوخ.

والتقط المقطع المصور، خلال جلسة أمس الثلاثاء، للتصويت على مرشح بايدن لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال جراهام: "كنت فقط أقول مرحبا. أخبرتها أنني أتمنى لها التوفيق وأننا سنحاول مساعدتهم حيثما أمكننا ذلك".

ويرأس جراهام، وهو جمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية، اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، واتهم بالضغط على وكيل ولاية جورجيا لعدم احتساب أوراق اقتراع قانونية، وهو ادعاء نفاه جراهام ووصفه بأنه "سخيف".





وقال جراهام إنه تحدث مؤخرًا مع مسؤولي الانتخابات في عدة ولايات حول مخاوفه "بشأن نزاهة العملية الانتخابية على المستوى الوطني، عندما يتعلق الأمر بالتصويت عبر البريد".



ودعا جراهام ترامب إلى الترشح في انتخابات 2024، إذا لم تُغير الطعون النتيجة المُعلنة بفوز جو بايدن.

وأضاف: "إذا خسر ترامب قضاياه أمام المحكمة، فعليه التفكير في الترشح مرة أخرى وإنشاء مؤسسة أو منصة للحفاظ على الزخم الذي اكتسبه ".

وتابع: "أود أن أشجعه على التفكير في الترشح مرة أخرى... وعليه أن يفكر في الأمر".

في السياق ذاته، انسحب 3 محامين من الفريق القانوني لحملة ترامب، قبل جلسة استماع رئيسية في دعوى ضد نتائج الانتخابات في بنسلفانيا.

وتقدم المحامون: ليندا كيرنز، وجون سكوت، ودوجلاس بريان هيوز، بالطلب للمحكمة، وقالوا إن حملة ترامب وافقت على انسحابهم.

وسمح القاضي الذي ينظر القضية لسكوت وهيوز بالانسحاب، لكنه لم يسمح لكيرنز.

وانضم المحامي مارك سكارينجي إلى القضية، ومن المقرر أن يصبح المستشار القانوني الرئيسي لترامب.