أسعار الذهب في مصر.. تراجع عيار 21 لـ818 جنيها والأوقية تخسر 11 دولارا

واصلت أسعار الذهب في مصر، التراجع خلال تعاملات مساء الأربعاء، مع هبوط أسعار الذهب عالميا بعد إعلان نتائج إيجابية للقاحات كورونا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم، إلى نحو 934.75 جنيه، مقابل نحو 937.25 جنيه في تعاملات الصباح، ليفقد 3.5 جنيه خلال تعاملات الأربعاء.

كما عزز الذهب عيار 21 (الأكثر رواجا في السوق المصرية) جاذبيته أمام المشترين، بعد أن واصل سعر الجرام التراجع خلال تعاملات مساء الأربعاء، إلى نحو 818 جنيه، مقابل نحو 820 جنيه، خلال تعاملات الصباح، ليفقد جنيهين خلال تعاملات الأربعاء.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر خلال تعاملات مساء اليوم، إلى نحو 701.25 جنيه، مقابل 702.75 جنيه في تعاملات الصباح، ليفقد نحو 2.5 جنيه خلال تعاملات اليوم.

أسعار الذهب الاقتصادي

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 خلال تعاملات مساء الأربعاء، إلى نحو 545.25 جنيه ليفقد جنيهان خلال تعاملات اليوم، كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 إلى نحو 467.5 جنيه، ليفقد 1.75 جنيه خلال تعاملات اليوم.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وانخفض سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، إلى نحو 1880 دولار خلال تعاملات مساء الأربعاء، ليفقد نحو 11 دولارا خلال تعاملات اليوم، كما تراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) في مصر إلى نحو 6544 جنيه، ليفقد نحو 22 جنيها خلال تعاملات الأربعاء.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل السوق لدى ثنك ماركتس، "أحدث الأنباء الطيبة من جبهة اللقاح تدعم الأصول عالية المخاطر وهو ما أثر سلبا على الملاذات الآمنة مثل الذهب".

وتابع: "مع تطلع المستثمرين إلى مستقبل طبيعي، فإن التوقعات لمزيد من تيسير السياسة النقدية ستنحسر،" مما يقلص التدفقات على الملاذات.

اللقاح يضغط عالميا

خسرت أونصة الذهب نحو 15 دولارا في الجلسة المسائية، الأربعاء، رغم تطمينات من شركة فايزر الأمريكية بشأن لقاحها المرتقب.

وأوردت وكالة رويترز الأربعاء، أن السعر الفوري للذهب تراجع 0.3% إلى 1868.1 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.7 % لتسجل 1867.6 دولار.

وقالت فايزر الأمريكية لصناعة الدواء الأربعاء، إنها بصدد طلب إذن أمريكي لاستخدام عقارها بعد أن أظهرت نتائج نهائية للاختبارات نسبة نجاح 95% مع بيانات أمان تغطي فترة شهرين.

كان الذهب فقد أكثر من 1% يوم الإثنين بعد أن أصبحت مودرنا ثاني صانع دواء أمريكي يعلن عن نجاح تجارب المراحل المتقدمة على لقاح.

وبالنسبة للمعادن، انخفضت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 24.39 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8% مسجلا 2336.45 دولار.

وارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.05 دولار.

وقال مجلس استثمارات البلاتين العالمي إنه يتوقع عجزا بالسوق في 2020 و 2021.