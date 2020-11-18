اليونان لتركيا.. تسوية الخلاف أو المحكمة الدولية

هدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بلجوء بلاده إلى محكمة العدل الدولية إذا عجزت عن تسوية الخلافات مع تركيا بشرق المتوسط.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني، الأربعاء، التزام أثينا بالتسوية السلمية للنزاعات، واحترام القانون الدولي.



جاء ذلك في بيان له لدى مغادرته الإمارات، إثر لقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وقال ميتسوتاكيس إن "اليونان والإمارات العربية المتحدة تشكلان الآن إطار تحالف استراتيجي يمتد ليس فقط في مجالات التعاون الاقتصادي، ولكن أيضًا في مجالات الدفاع والسياسة الخارجية".



وأضاف أن "آفاق تعميق العلاقات بين البلدين كثيرة ومهمة، هناك الآن خارطة طريق واضحة لكيفية تقارب العلاقات بين البلدين".



وتابع أن "بلدينا يواجهان تحديات في شرق المتوسط ​​من خلال نفس المنظور، ولا يزالان ملتزمين بالتسوية السلمية للنزاعات واحترام القانون الدولي".



وأكد أن زيارته لدولة الإمارات تشكل "خطوة أخرى في سياق السياسة الخارجية النشطة التي طورتها بلادنا خلال العام الماضي".



وشدد على أن "سياسة خارجية فاعلة جعلت بلادنا قوة هادئة للاستقرار والأمن والازدهار في شرق المتوسط".



وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن ولي عهد أبوظبي إقامة شراكة استراتيجية بين الإمارات واليونان.



وفي أغسطس/ آب الماضي، أكد ميتسوتاكيس عزم بلاده اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إذا عجزت عن التوصل إلى اتفاق مع تركيا لتسوية خلافاتهما في منطقة البحر المتوسط.

