طيران الإمارات تعزز رحلاتها لبريطانيا وروسيا باستخدام العملاقة A380

تعزز طيران الإمارات خدماتها إلى بريطانيا وروسيا، بزيادة عدد الرحلات، واستخدام طائراتها A380 العملاقة لتلبية الطلب المتنامي للوجهتين.

وأعلنت طيران الإمارات عن خطط لنشر مزيد من طائراتها A380 وذلك بتشغيل 4 رحلات يوميا إلى لندن هيثرو اعتبارا من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري و6 رحلات في الأسبوع إلى مانشستر اعتبارا من 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما أعلنت توسيع خدمة موسكو من رحلتين في الأسبوع حاليا إلى رحلة واحدة يوميا اعتبارا من 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تعتزم طيران الإمارات أيضا زيادة عدد رحلاتها إلى برمنجهام وجلاسكو من 4 رحلات في الأسبوع حاليا إلى رحلة يومية واحدة إلى كل من المدينتين اعتبارا من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وأول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

كما سترفع خدماتها إلى مانشستر من 8 رحلات أسبوعيا إلى 10 رحلات في الأسبوع اعتبارا من أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، 6 منها بطائرات A380 ، و4 بطائرات البوينج 777-300ER. .

وفي مطار لندن هيثرو سترتفع خدمات طيران الإمارات من رحلتين بطائرات A380، ورحلة واحدة بطائرات البوينج 777-300ER يوميا إلى 4 رحلات يومياً جميعها بطائرات A380 اعتبارا من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتمثل هذه التطورات توسعا كبيرا في خدمات طيران الإمارات إلى المملكة المتحدة وذلك لتلبية الطلب المتنامي بفضل إنشاء ممر السفر الجوي بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة مؤخرا.

وبموجب ممر السفر الجوي لن يطلب من المسافرين إلى المملكة المتحدة من الإمارات العربية المتحدة الدخول في الحجر الصحي ما يشكل اعترافا وتقديرا لاستجابة دولة الإمارات الصارمة والفعالة للوباء.

وفي المقابل يمكن للمسافرين من المملكة المتحدة إلى دبي اختيار إجراء اختبارات PCR بهم قبل 96 ساعة من رحلتهم أو إجراء الاختبار في مطار دبي الدولي عند الوصول ما يضفي مزيدا من السهولة على إجراءات السفر.

كما سيلبي تعزيز خدمات طيران الإمارات على خط موسكو الطلب المتزايد من المسافرين الذين يسعون لقضاء عطلاتهم في دبي أو في وجهات سياحية شهيرة يسهل الوصول إليها عبر دبي مثل جزر المالديف.