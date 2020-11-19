موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة..طيران الإمارات تتوسع وكارثة الأرخبيل

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات تمديد مهلة إعفاء "جميع المخالفين" لقانون دخول وإقامة الأجانب. تواجه نيوزلندا واحدة من التحديات المرتبطة بصناعة السياحة محليا، مرتبطة بسلوكيات سياح أجانب لا يستخدمون المراحيض لقضاء حوائجهم. تعزز طيران الإمارات خدماتها إلى بريطانيا وروسيا، بزيادة عدد الرحلات، واستخدام طائراتها A380 العملاقة لتلبية الطلب المتنامي للوجهتين. أعلنت "العربية للطيران أبوظبي" شركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة عن إطلاق رحلاتها من أبوظبي إلى العاصمة العمانية "مسقط".



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