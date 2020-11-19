ممارسة التمارين الرياضية في الجيم من الاختيارات الجيدة لبناء العضلات وإنقاص الوزن لكن الأمر يتطلب وضع جدول التمارين للمبتدئين في الجيم.

فالحصول على قوام ممشوق والتخلص من الوزن الزائد بالجسم يعتبر هدفا للكثيرين، ولهذا من المهم ممارسة الرياضة التي تساعدك على ذلك.

ويضاف ذلك إلى فوائد الرياضة المتعددة لحماية الجسم من الأمراض والتعديل في بنية الجسم، وزيادة قدرته على تحمل المجهود البدني وزيادة التركيز.

ولهذا عليك قبل الذهاب إلى الجيم أن تعرف التمارين الرياضية التي سوف تقوم بها، ولهذا نستعرض معكم التمارين الرياضية للمبتدئين في الجيم.



قبل ممارستك للرياضة في الجيم، عليك استشارة الطبيب في ذلك، خاصة إذا كنت تعاني من أحد الأمراض أو تتناول أيا من الأدوية التي قد تؤثر على ضربات القلب.

وهناك نوعان من التمارين التي قد تتعلق بإنقاص الوزن ومنها الكارديو، التي تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية، وهذا عن طريق رفع معدل ضربات القلب وتمارين القوة التي تساعد على بناء العضلات الخالية من الدهون، كما أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي بالجسم.

جدول التمارين الرياضية للمبتدئين في الجيم:

الإحماء:

يعتبر الإحماء من الخطوات الأولي في ممارسة التمارين الرياضية في الجيم.

والإحماء هو تهيئة العضلات للتمارين حيث تفيد في تنشيط الدورة الدموية والعمل على وصول الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، مما يساعد على عدم الشعور بالتعب أثناء التمارين.

كما أن الإحماء يحافظ على صحة العضلات والأوتار من التعرض إلى الإصابات التي تكون بسبب الأوزان أو بعض التمارين التي قد تضر بالعضلات وقد ذكر موقع "almotmyz" جدول التمارين الرياضية للمبتدئين في الجيم كما يلي.

تمارين الأسبوع الأول

تمارين لمدة 3 أيام في الأسبوع، السبت والإثنين والأربعاء:













يتم التدريب على جميع أنحاء الجسم وتشمل التمارين عضلات الصدر وعضلات الظهر، وعضلات الأكتاف وعضلات الفخذ الأمامية والخلفية، وعضلة الترايسبس والبايسبس والسمانة وعضلات البطن.

ويشمل 3 أيام في الأسبوع، ويوم راحة بين التدريب والذي يليه حتى يتعافى الجسم.

ويتم في الأسبوع الأول عمل 3 مجموعات من التمارين الرياضية، وتشمل التمارين 8 مرات مع المجموعة الأولى، و10 مرات في المجموعة الثانية، و12 مرة في المجموعة الثالثة.

تمارين الأسبوع الثاني

تمارين الأجزاء العلوية من الجسم (الإثنين والأربعاء):

عضلات الأجزاء السفلية من الجسم( الثلاثاء والخميس):





يتم ممارسة التمارين لمدة 4 أيام في الأسبوع، وتشمل تمارين تستهدف الأجزاء العلوية لمدة يومين، والأجزاء السفلية لمدة يومين.

كما يتم عمل بعض التدريبات من الأسبوع الأول ماعدا تدريبات البطن مع زيادة في عدد تكرار التمارين.

تمارين الأسبوع الثالث

وتتم ممارستها يومي السبت والثلاثاء.

تمارين الأحد والأربعاء:

تمارين الإثنين والخميس:





يتم الذهاب إلى الجيم 6 أيام في الأسبوع، ويتم عمل تمارين على الصدر والكتف والترايسيبس، والظهر والبايسبس والرجلين وعضلات السمانة والفخذين الخلفيين مع تكرار مرات التمارين.

تمارين الأسبوع الرابع

تمارين يوم السبت:





تمارين يوم الأحد:

تمارين يوم الإثنين:

تمارين يوم الأربعاء:





يتم التمرين على كل جزء من أجزاء الجسم مرة واحدة ماعدا عضلات السمانة والبطن.

كما يمكنك التدريب مع ارتفاع الأوزان، ويتم إضافة تمارين الصدر إلى الترايسبس، وتمارين عضلات الرجلين مع البايسبس.

ويتم زيادة التمارين على الكتفين وتمارين عضلات البطن والسمنة للعديد من المرات خلال الأسبوع.

متى تظهر نتائج التمارين الرياضية على الجسم؟

قد يستغرق ظهور نتائج التمارين الرياضية على الجسم حوالي 8 أسابيع.

وقد تختلف المدة وفقا للعمر والجنس وطريقة التمرين وتكراره وأيضا النظام الغذائي المتبع خلال فترة ممارستك للتمارين الرياضية.

وقد أشارت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن ممارسة الرياضة عالية الكثافة مع زيادة استهلاك البروتين يساعد على فقدان المزيد من الدهون وتكوين العضلات وفقد السعرات الحرارية، ولهذا فإن التمارين الرياضية ترتبط ارتباطا وثيقا بنوعية الغذاء.