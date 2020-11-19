زعيم المعارضة التركية: بلادنا صارت ترعى الجريمة المنظمة بعهد أردوغان

قال كمال قليجدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية، إن بلاده تحولت لدولة ترعى الجريمة المنظمة تحت زعامة رجب طيب أردوغان.

تصريحات قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أطلقها الأربعاء، خلال استقباله أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل في أنقرة.



وانتقد تهديدات علاء الدين جاقجي الشهير بـ"زعيم المافيا التركية"، قائلا: "انتقد أردوغان، بهتشلي يرد.. انتقد باهجه لي (زعيم حزب الحركة القومية حليف أردوغان)، يرد عليَّ واحد من العالم السفلي (في إشارة لزعيم المافيا).. كيف أصبحنا؟!"

وتابع: "في غياب القضاء، ومعايير الحكم والأهلية تتحول تركيا إلى عصابة إجرامية، كنا ننتظر ردًا من باهجه لي ورفاقه، لكننا لا نعرف طبيعة العلاقة بينهم وبين المافيا، علاقة لا ينبغي أن نأخذها على محمل الجد".

ومضى في حديثه: "الدولة التي تفتقد معايير الحكم والأهلية تصبح عبارة عن عصابة إجرامية، فالرد علي يكون من باهتشلي أو رفاقه".

كما شدد زعيم المعارضة التركية على أن "الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) يفعل كل ما بوسعه لعرقلة الديمقراطية.

بدوره أكد أحمد داود أوغلو أنه "قد آن الآوان لتطبيق نظام ديمقراطي".

وعن تهديد المافيا لكليتشدار أوغلو، قال: "على الحكومة أن تدين هذه التهديدات، انتصارًا لسيادة القانون، فلا يجوز تهديد أو إهانة زعيم المعارضة، الذي له موقع دستوري".

وأضاف: "في الوقت الذي يزعم فيه أردوغان بتدشينه لإصلاحات قانونية في تركيا يتعرض زعيم حزب سياسي للتهديد علنًا، إن السلطة هي المسؤولة عن ذلك".

وأدى انتقاد زعيم حزب الشعب الجمهوري، للإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة إجراءها، إلى تلقيه تهديدا من زعيم المافيا جاقجي، بعد أن أفرج عن الأخير قبل أشهر ضمن عفو جزئي بسبب كورونا.

وأفرجت السلطات التركية عن جاقجي في أبريل/نيسان الماضي، بعد أن أمضى 16 عاماً في السجون، بتهم ترؤسه شبكة جرائم منظمة، وذلك في تعديلات دستورية جاءت للتخفيف عن السجون، بسبب انتشار جائحة كورونا.

وتزعم حكومة أردوغان سعيها لإجراء إصلاحات قضائية، ما دفع قليجدار أوغلو، الثلاثاء، لمطالبة الحكومة أن تكون صادقة وإعادة الموظفين المفصولين من الخدمة.

لكن تلك الكلمات دفعت زعيم المافيا جاقجي بالرد عليها عبر رسالة على حسابه على "تويتر" مكتوبة بخط يده، تناول فيها كلمات غير لائقة بحق قليجدار أوغلو، منها "كن عاقلا".