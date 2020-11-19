سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 19 نوفمر 2020.. الجنيه بهدنة نهاية الأسبوع

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس، وسط تزايد المعروض وارتفاع الثقة في الاقتصاد.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، نحو 15.58 جنيه للشراء، و 15.68 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار الدولار في 29 بنكا.

وفي البنك المركزي المصري، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، قرشا واحدا، إلى نحو 15.579 جنيه للشراء، و 15.679 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه، أعلى سعر عند نحو 15.59 جنيه للشراء، ونحو 15.69 جنيه للبيع في 8 بنوك، منها الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) ، ومصرف أبوظبي الإسلامي، البنك التجاري الدولي، والمصري الخليجي.

وقال مصرفيون، تعزز الجنيه مقابل الدولار بعد تمكن البنك المركزي المصري من بيع أذون خزانة بأكثر من 1.5 مليار دولار.



وفي دلالة على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، نجح المركزي المصري في تمديد أجل التسهيل الائتماني لمدة 6 سنوات مع مجموعة من البنوك الدولية، وذلك بدلا من 4 سنوات.

سعر اليورو والإسترليني

وعلى شاشات البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، نحو 18.488جنيه للشراء، و18.611 جنيه للبيع.

بينما ارتفع سعر الإسترليني، إلي نحو 20.691 جنيه للشراء، و20.819 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.145 جنيه للشراء، و4.180 جنيه للبيع، وفقا لأسعار المركزي المصري.

بينما سجل الدرهم الإماراتي، إلي نحو 4.241 جنيه للشراء، و4.269 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي، نحو 50.916 جنيه للشراء، و 51.313 جنيه للبيع.