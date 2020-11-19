تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020

استقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 في تعاملات البنوك وشركات الصرافة وسط توازن العرض، والطلب.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، اليوم الخميس، نحو 18.46 جنيه للشراء، ونحو 18.64 جنيه للبيع وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا.

ووفقا لشاشات البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، نحو 18.488جنيه للشراء، و18.611 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأوروبية، في البنك الأهلي المصري، قرشا واحدا، إلي نحو 18.475 جنيه للشراء، و نحو 18.657 جنيه للبيع.

أعلى سعر

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري، عند 18.48 جنيه في 8 بنوك منها، بنك مصر، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبلوم مصر، والاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي.

فيما جاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري، عند 18.69 جنيه في بنك البركة.

ثقة المؤسسات الدولية

ويحظى الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية بثقة المؤسسات الدولية، في ظل نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة منذ 2016.

وتمكنت الحكومة خلال هذه الفترة من ضبط الأسواق وضبط مؤشرات التضخم ومعدلات البطالة، والسيطرة على أسواق العملات والتغلب على أزمة شح العملة.

ومصر هي البلد الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يحقق معدل نمو إيجابيا، حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار والإسترليني

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، قرشا واحدا، إلى نحو 15.579 جنيه للشراء، و 15.679 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الإسترليني، إلي نحو 20.691 جنيه للشراء، و20.819 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.145 جنيه للشراء، و 4.180 جنيه للبيع، وفقا لأسعار المركزي المصري.

فيما سجل الدرهم الإماراتي، نحو 4.241 جنيه للشراء، و4.269 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي، نحو 50.916 جنيه للشراء، و 51.313 جنيه للبيع.