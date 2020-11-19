بالأسماء.. 11 شركة تفوز بالتنقيب عن الذهب في مصر

فازت 11 شركة عالمية ومصرية، اليوم الخميس، بحقوق البحث والتنقيب عن الذهب المصري في 80 منطقة بالصحراء الشرقية بمصر.

ووفقا لما كشفه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، فإن من بين الشركات الفائزة 7 شركات عالمية و4 مصرية.

وأضاف أن من الشركات الفائزة في مزايدة التنقيب عن الذهب كلا من شركة سنتامين، وبارك جولد، وريد سي ريسورز، وميداف، والعبادي، وشمال افريقيا وبي تو جولد ،ومناجم النوبة ، ولوتس جولد وشركة لامنشا" للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار، المملوكة للمياردير المصري نجيب ساويرس.

ومطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة البترول عن المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبه له في الصحراء الشرقية ومرسى علم وأسوان والبحر الأحمر، قبل أن تقرر إغلاق المزايدة منتصف سبتمبر/أيلول الماضي بعد تلقي العروض من الشركات العالمية العاملة في مجال الذهب والتعدين.



ويأتي على رأس الشركات الفائزة بمزايدة التنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، شركة بي تو جولد كوربوشين (B2Gold Corporation) الكندية، والتي تمتلك وتدير أكبر مناجم الذهب في مالي وناميبيا والفلبين، وتم تأسيسها في عام 2007، مدرجة ببورصات تورنتو، نيويورك، وناميبيا، وبلغ إنتاج الذهب الموحد للأشهر التسعة الأولى من عام 2020 نحو 738.939 أوقية من المناجم الثلاثة التابعة لها.

وشركة "باريك جولد" الكندية، والتي تعد الأولى عالميا في إنتاج الذهب ومقيدة في كبرى بورصات العالم، وتمتلك عددا كبيرا من مناجم الذهب فى العديد من بلدان العالم، مثل أستراليا والولايات المتحدة، كندا، الكونغو، الأرجنتين وتشيلي وبيرو، زامبيا، تنزانيا، السنغال، والمملكة العربية السعودية، وحققت أكثر من 2 مليار دولار أرباحا خلال عام 2019 من إنتاج الذهب بجميع المناجم التابعة لها.

سنتامين

شركة سنتامين الأسترالية، التي قدمت على 5 مناطق لكنها تمكنت من اقتناص منطقتين منهما منطقة السكري التي تعد امتدادا للمنجم الحالي.

وتعد الشركة المسجلة في بورصة لندن واحدة من أكبر 10 شركات تعدين في العالم، ولها خبرة طويلة في مجال التعدين وإنتاج الذهب في العديد من دول العالم، كما تمتلك منجم السكري للذهب في مصر، والذي يعد المنجم الأول والوحيد الذي يبلغ حجم احتياطي الذهب به أكثر من 15.5 مليون أوقية.

ميداف للتعدين والصناعة - شراكة مصرية كويتية

شركة ميداف للتعدين والصناعة شراكة مصرية كويتية، التي تقدمت بعروض للتنقيب عن 8 مناطق، لكنها تمكنت من الفوز بـ3 مناطق، وتعد من الشركات الرائدة في مجال البحث والتنقيب عن الذهب، وتعتبر من الشركات الواعدة في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب، حيث تمتلك أكبر خبرات جيولوجية عاملة في مجال التعدين.

"شركة لامنشا" للتخطيط الاستراتيجي والاستثمار إحدى شركات التعدين العالمية، والتي يمتلك فيها الملياردير المصري نجيب ساويرس حصة كبيرة، وشركة البحر الأحمر Red Sea العالمية في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب.



وتبلغ عدد المناطق التي فازت بها هذه الشركات العالمية والمحلية نحو 80 قطاعا، تم تقسيمها على جميع المناطق التعدينية بالصحراء الشرقية وأسوان ومرسى علم والبحر الأحمر.



منجم السكري

وتعمل في مصر حاليا شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الأسترالية في منجم السكرى، وشركة ماتزهولدنج القبرصية التي تعمل في منجم حمش، بالإضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية و"ثاني دبي" الإماراتية.

وتتضمن أهم مواقع الذهب في مصر منجم السكري، والذي يُصَنّف بأنه ثالث أكبر منجم للذهب في العالم، ويصل حجم احتياطي المنجم إلى 500 ألف أوقية في العام الواحد لمدة 25 عاما.

فيما تعد منطقة حمش من أكثر المناطق الواعدة لإنتاج الذهب في الصحراء الشرقية، وتديره شركة حمش لإنتاج الذهب، ويعود تاريخ إنتاج أول سبيكة تجريبية من هذا المنجم إلى عام 2007.

وفيما يتعلق بمنطقتي وادي كريم ووادي حوضين فقد بدأت شركة ثاني دبي الإمارات للموارد الطبيعية والتعدين عمليات التنقيب عن الذهب في المنطقتين بالصحراء الشرقية عام 2007، طبقا لاتفاقيتها الموقعة مع هيئة الثروة المعدنية، وتنازلت عن منطقة وادي كريم عام 2016.

فيما تعمل شركة أتون مينيج بمنطقتي فطيرى وأبومروات، والتي تبلغ المساحة الإجمالية لهاتين المنطقتين نحو 1370 كيلومترا مربعا بالصحراء الشرقية، ضمن اتفاقية مزايدات 2007.