كشفت إسرائيل، اليوم الخميس، هوية وحدة إيرانية درجت على زراعة عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، إن الوحدة التابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني، تدعى "840 ".
وجاء في البيان أن "الوحدة الإيرانية الإرهابية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة الجولان، هي الوحدة 840 الموجهة من قبل فيلق القدس الإيراني".
بنية تحتية إرهابية
وأكثر تفصيلا، أوضح الجيش الإسرائيلي أنها "وحدة عملياتية تعمل سرًا نسبيًا، وتأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة".
وفي أغسطس/ آب الماضي، رصدت القوات الإسرائيلية خلية إرهابيين قامت بزرع عبوات ناسفة بالقرب من السياج الحدودي، بإيعاز إيراني، قبل أن يتم إحباطها، وفق البيان.
واستكمالا للجزئية الأخيرة، لفت الجيش إلى حقل العبوات الناسفة الذي اكتشفه أمس الأول الثلاثاء، وتمكن من تحييده وإبطاله.
وأمس الأربعاء، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن قصف جوي استهدف مواقع للجيش السوري ومليشيات إيرانية تابعة لفيلق القدس، أوقع قتلى وجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "840".. إسرائيل تفك شيفرة وحدة إيرانية سرية بسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.