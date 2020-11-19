يوتيوب تنقلب على صغار صناع المحتوى .. لأ أموال بعد الآن

في توجه جديد لمنصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، بدء من الآن لن يحصل صغار صناع المحتوى على أي نصيب من مدفوعات الإعلانات.

تطبق يوتيوب قواعد جديدة لتحقيق الدخل، تنص على اقتصار حصول صناع المحتوى على جزء من عائد الإعلانات، في حالة انضمامهم لبرنامج الشركاء، بحسب البيانات الرسمية للمنصة.



وما هي شروط الانضمام لقائمة شركاء يوتيوب؟ ببساطة أن تحظى فيديوهات صانع المحتوى بمشاهدة تمتد عبر ما لايقل عن 4 آلاف ساعة خلال الأثني عشر شهرا الماضية، مع وجود ألف مشترك على أقل تقدير.

ولتفعيل هذا التوجه أنشأت يوتيوب قسما جديدا لشروط الخدمة، والتي تعطي المنصة الحق في استثمار المحتوى، والحصول على عائدات بث إعلانات داخل أو عبر المحتوى.

ولم تقف الشروط عند هذا الحد، بل سيكون من حق يوتيوب فرض رسوم على المستخدمين مقابل الوصول إلى المحتوى المرئي.

كما أن المنصة المملوكة لعملاق التكنولوجيا الأمريكي جوجل لن تعرض الإعلانات بمقاطع الفيديو التي يصنعها غير الشركاء، وينصب تركيزها على موضوعات وقضايا حساسة، وفق ما ذكره موقع "theverge" الأمريكي المتخصص في تغطية شئون التكنولوجيا.

وأكد الموقع الأمريكي أن منصة يوتيوب تشكل مصدرا هاما للعائدات داخل جوجل، إذ حققت عائدات تقدر بنحو 5 مليارات دولار في الربع الأخير.

وأشار "theverge" إلى أنه الآن بات للمنصة القدرة على تحقيق عائدات أكبر من مدفوعات الإعلانات، عبر الاستحواذ على نصيب صغار صناع المحتوى الذين كان يعتمد الكثير منهم على العائدات الإعلانية كمصدر للدخل.

وشهدت السنوات الأخيرة بعض القيود على صناع المحتوى بالمنصة، حيث شهد نهاية عام 2016 ومطلع العام التالي انخفاض عائدات الشركاء نتيجة مكافحة يوتيوب لمقاطع الفيديو الضارة والمزعجة للأطفال.