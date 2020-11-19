مقتل جنديين تركيين وإصابة ثالث في حادث شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، عن مقتل عنصرين من جنودها وإصابة ثالث في إقليم كردستان شمال العراق.
وقالت الدفاع التركية، في بيان، حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على نسخة منه، إن "جندين اثنين قتلا وأصيب ثالث جراء تعرض عربتهم لحادث شمال العراق".
وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية، أعلنت الإثنين الماضي، عن مقتل أحد جنودها في عملية عند المنطقة الحدودية العراقية الواقعة بين حكاري وجوكورجا.
وتشن تركيا، منذ يونيو/حزيران الماضي، حملة عسكرية داخل الأراضي العراقية بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.
وتسببت تلك العمليات بسقوط عشرات الضحايا من سكان المناطق الحدودية العراقية وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة.
وسلم العراق، السفير التركي في بغداد أكثر من مذكرة احتجاج تنديدا بالتدخل العسكري وعدم احترام مواثيق حسن الجوار.
وهددت بغداد باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي في حال أصرت أنقرة على الاستمرار بسياساتها العدائية.
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