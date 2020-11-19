"وصف مشين" يدفع سيدة الأرجنتين الأولى لمقاضاة جوجل

لجأت فابيولا يانييز سيدة الأرجنتين الأولى (قرينة الرئيس الأرجنتيني) إلى القضاء لمحاسبة "جوجل" على وصفها بشكل مشين.
واعتبرت يانييز شريكة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أن ما فعله جوجل أمر "محقر للنساء".
وقدمت الدعوى القضائية إلى المحكمة المدنية والتجارية لمدينة بوينوس أيرس.
وجاءت الدعوى بعدما ظهر في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني "عنوان مشين حيث كان يفترض أن يظهر اسم السيدة الأولى ومهنتها" في مجموعة المعلومات على يمين صفحة محرك البحث، وفق ما قال محاميها لويس غولدين في بيان.
وجاء في الشكوى "في اللوحة الديناميكية لمحرك البحث الرئيسي على الموقع، بدلا من وصف مهنتها، وصفت بطريقة محقرّة وتشهيرية، كما كان يفترض أن يدرج اسمها الكامل".
وعندما يجري البحث عن مهنة يانييز على "جوجل" توصف سيدة الأرجنتين الأولى بوصف يدل على عدم الاضطلاع بأي دور فاعل، إضافة إلى تغيير اسمها.
ويانييز هي صحفية وممثلة تبلغ من العمر 39 عاما وعلى علاقة بالرئيس الأرجنتيني منذ العام 2014.
وبصفتها السيدة الأولى، تقود يانييز أعمالا خيرية خصوصا مع الأطفال وتنشر صور الحملات التي تقوم بها في هذا الصدد على حسابها الشخصي في "أنستقرام" من دون المشاركة في النشاطات السياسية.
وفي الشكوى المقدمة، طلبت يانييز أيضا أن يوضح القضاء بالتفصيل و"بدقة" كيف نشر هذا الوصف ومدة ظهوره وأن يراجع "الإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأن هذا المنشور".
وكانت نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر هي التي أخطرت فرنانديز بهذا الهجوم على شريكته في محرك البحث.
وأوصت كيرشنر بمحاميها الخاص لويس غولدين الذي يمثلها في دعوى قضائية أخرى مقامة على "جوجل" في أغسطس/ آب بعدما تم تصنيفها على أنها "سارقة الأمة الأرجنتينية".
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