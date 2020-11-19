وزير دفاع تونس: وضعنا الأمني يتطلب درجة عالية من اليقظة

قال وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، الخميس، إن الوضع الأمني في بلادنا يتطلب درجة عالية من اليقظة لمواجهة الإرهاب.

وأعلن في جلسة أمام البرلمان لاستعراض حصيلة وزارته خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أن "الوحدات العسكرية التونسية تمكنت خلال عملية نوعية من إيقاف خلية دعم خلال الشهر الحالي تزود عناصر إرهابية متمركزة بجبال المغيلة بالمؤونة ومواد تستعمل لتحضير العبوات الناسفة مقابل مبالغ مالية".



وأضاف أنه "تم القضاء خلال اليومين الأخيرين على 4 عناصر إرهابية قيادية وإلحاق إصابات مؤكدة بآخرين، ونحت في ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة والمعدات الإلكترونية".

وكانت مصادر أمنية تونسية أكدت قبل يومين لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن القوات الخاصة لمقاومة الإرهاب قامت في عملية استباقية بالقضاء على 3 إرهابيين بمنطقة الرحيمات من محافظة القصرين (غرب البلاد).

وأوضحت ذات المصادر لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن "العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها تنتمي إلى تنظيم القاعدة بالمغرب، الذي ينشط في الجبال التونسية المتاخمة للحدود الجزائرية".

وأفادت بأن "عملية مسح واسعة نفذتها قوات الحرس التونسي في الحدود الغربية لملاحقة الإرهابيين والقضاء على أوكارهم التي تهدد الأمن القومي التونسي، مع تسجيل عمليات ملاحقة لمجموعة إرهابية أخرى لم يتم تحديد هويتها".

من جهتها، أعلنت الداخلية التونسية، الإثنين، تفكيك 33 خلية إرهابية، ومقتل 9 عناصر تكفيرية.

إعلانٌ جاء على لسان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الأمن والدفاع، في البرلمان.

وكشف شرف الدين، عن تنفيذ قوات الأمن التونسية 48 عملية استباقية، خلال الأشهر الأخيرة (دون أن يحددها)، تمكنت خلالها من تفكيك 33 خلية إرهابية، ومقتل 9 عناصر تكفيرية.

وقال إن "الظروف التي تعيشها تونس تعتبر استثنائية، وتحتاج إلى جهود إضافية للقضاء نهائيًا على الإرهاب، وتفكيك كل الجماعات المسلحة".