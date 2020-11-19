الاحتلال التركي يبني قاعدة عسكرية في الرقة السورية

شرعت قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تحتل جزءا من الشمال السوري في بناء قاعدة عسكرية بريف الرقة الشمالي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القاعدة العسكرية تجري إقامتها في قرية طماميح بريف عين عيسى بعد جلب معدات لوجستية وبناء.



وتقع هذه القرية على بعد نحو 2 كم من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري.

ولا تزال قوات أردوغان والمليشيات الموالية له تصعد من قصفها واستهدافها لمنطقة عين عيسى وريفها.



وأصيب 3 مدنيين جراء القصف الصاروخي الذي نفذته قوات تركية على المنطقة الواقعة شمالي الرقة، أمس الأربعاء.

وهذه ليست المرة الأولى للهجمات التركية؛ ففي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قصفت قوات أردوغان طريق حلب الحسكة الدولي بريف عين عيسى، حيث سقطت القذائف قرب رتل عسكري روسي كان يتجول بالمنطقة.

ويأتي ذلك بعدما أخلت تركيا نقطة المراقبة العسكرية التابعة لها في قرية شير مغار بجبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي، وهي النقطة الثانية التي تفر منها تركيا في المنطقة بعد نقطة مورك التي أخلتها في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تنفيذا لاتفاق مع روسيا بشأن سحب النقاط الموجودة في مناطق سيطرة النظام السوري.

ويواصل الجيش التركي نقل الجنود والأسلحة والآليات في هذه المنطقة الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال سوريا التي أنشئت في 14 يونيو/حزيران.