أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة المتعلقة بكوريا الشمالية، تشمل كيانين متورطان في العمالة القسرية.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة، الخميس: "كوريا الشمالية لديها تاريخ طويل في استغلال مواطنيها من خلال إرسالهم إلى دول بعيدة للعمل في ظروف قاسية من أجل دعم أنشطتها".
وأضاف: "تلك الدول التي لا تزال تستضيف عمال كوريين شماليين يجب أن تعيد هؤلاء العمال إلى موطنهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقوبات أمريكية متعلقة بكوريا الشمالية بسبب العمالة القسرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.