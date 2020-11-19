عقوبات أمريكية متعلقة بكوريا الشمالية بسبب العمالة القسرية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة المتعلقة بكوريا الشمالية، تشمل كيانين متورطان في العمالة القسرية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان نشره الموقع الإلكتروني للوزارة، الخميس: "كوريا الشمالية لديها تاريخ طويل في استغلال مواطنيها من خلال إرسالهم إلى دول بعيدة للعمل في ظروف قاسية من أجل دعم أنشطتها".

وأضاف: "تلك الدول التي لا تزال تستضيف عمال كوريين شماليين يجب أن تعيد هؤلاء العمال إلى موطنهم".