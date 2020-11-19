بومبيو في الجولان المحتلة.. خطوة أمريكية غير مسبوقة

بات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أول وزير خارجية أمريكي يزور مرتفعات الجولان السورية المحتلة بعد أن سجل، في وقت سابق اليوم الخميس، أنه أول وزير أمريكي يزور مستوطنة بالضفة الغربية.
رافق بومبيو بالزيارة، وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي الذي قال: "لقد قام وزير الخارجية الأمريكي بزيارة تاريخية إلى مرتفعات الجولان وهي أول زيارة على الإطلاق لوزير خارجية أمريكي إلى هنا".
وأشار أشكنازي إلى أن بومبيو، الذي رافقه السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، استمع من مسؤولي الأمن الإسرائيليين في المنطقة عن تقييمهم للأوضاع.
ووجه أشكنازي كلامه إلى بومبيو "شكرا على الاعتراف بسيادة إسرائيل وشكرا على القدوم".
بدوره قال بومبيو: "لا يمكنك أن تقف هنا وأن تنظر إلى الجانب الأخر من الحدود وأن تنكر ما اعترف به الرئيس ترامب، وهو ما رفض الرؤساء الأمريكيون السابقون القيام به، أن هذه جزء من إسرائيل وجزء مركزي من إسرائيل".
وأضاف "لقد اعترف الرئيس ترامب بالحقيقة وهي أن هذه هي جزء من إسرائيل".
تأتي زيارة بومبيو إلى الجولان بعد زيارة مستوطنة بساغوت في الضفة الغربية المحتلة، حيث زار مصنعا للنبيذ في مستوطنة "بساغوت" الإسرائيلية بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة فأصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور مستوطنة إسرائيلية.
وقد رفض العرب والمجتمع الدولي هذه الخطوة التي رحبت بها إسرائيل واعتبرتها تاريخية.
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