النزيف يتواصل.. مليشيا الحوثي تعترف بمقتل 15 قياديا

أقرت مليشيا الحوثي، مساء الخميس، بمقتل 15 قياديا ميدانيا في معارك مع الجيش اليمني وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

ويرتفع عدد القتلى الحوثيين خلال 19 يوما من الشهر الجاري، إلى أكثر من 600 بينهم 155 قياديا بارزا ينتحلون صفة لواء وعميد، وفقا لما رصدته "دوت الخليج الإخبارية"، بناء على عمليات تشييع القيادات الانقلابية في صنعاء.

وذكرت وسائل إعلام حوثية، أنه تم تشييع 15 قياديا عسكريا في صنعاء، في رقم هو الأعلى منذ 3 أيام، جراء تصاعد المعارك في جبهات مأرب والجوف، بينهم 2 ينتحلون رُتب عميد وعقيد.



وفي السياق، أعلن الجيش اليمني، أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية، أحبطت هجوما للمليشيا الحوثية شمال محافظة الجوف، بعد معارك أسفرت عن مقتل عدد من الانقلابيين.

وقال الجيش الوطني، في بيان، إن مجاميع حوثية، حاولت التقدم إلى أحد مواقع القوات الحكومية في جبال الأمهور بين مديريتي خب الشعف وبرط العنان، شمال الجوف، قبل أن يتم التصدي لها.

وشنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، غارات دقيقة على تجمعات حوثية وتحصينات في ذات الجبهة، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية مختلفة، وقتل من فيها، وفق البيان.