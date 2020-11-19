موجز دوت الخليج الإخبارية للتكنولوجيا.. انقلاب يوتيوب وفضيحة أبل

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا، التي تغطي أحداثا مهمة بالقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
لجأت فابيولا يانييز سيدة الأرجنتين الأولى (قرينة الرئيس الأرجنتيني) إلى القضاء لمحاسبة "جوجل" على وصفها بشكل مشين.
وافقت شركة "أبل" على دفع أكثر من 100 مليون دولار، لإخماد ملاحقات قضائية إثر فضيحة اكتشاف تعمدها تعطيل أجهزة "آيفون" القديمة.
عند تصفح المواقع الإلكترونية من خلال الهواتف الذكية تتعمد بعض الإعلانات المزعجة إخفاء "زر الرجوع" لإجبارك على المشاهدة للنهاية.
في توجه جديد لمنصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب، بدء من الآن لن يحصل صغار صناع المحتوى على أي نصيب من مدفوعات الإعلانات.
باتت الكوكيز أو ملفات تعريف الارتباط، خطر يهدد متصفحي الويب، وهو ما يجب الحذر منه، وفقا لما قالته رابطة تكنولوجية ألمانية.
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