الجيش المصري: انفجار خط الغاز بالعريش "محدود"

أعلن الجيش المصري، الخميس، وقوع انفجار محدود بأحد خطوط الغاز بمنطقة سبيكة في العريش بشمال سيناء.
وبحسب بيان مقتضب للعميد تامر الرفاعي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية فإن الانفجار وقع بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ10 كيلومترات دون وقوع أي إصابات أو خسائر.
وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
بدوره، أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تمت السيطرة على النيران التي اندلعت نتيجة الانفجار في خط الغاز الطبيعي المغذي لمدينة العريش.
ولم يؤثر الانفجار على إمدادات الغاز إلى المحطة البخارية بالمساعيد وإلى مساكن المدنيين بالعريش، وكذلك المنطقة الصناعية بوسط سيناء، بحسب اللواء شوشة.
وفتحت السلطات المصرية تحقيقا في ملابسات الانفجار الذي شهده خط الغاز، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بعمليات تمشيط واسعة لموقع الحادث.
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